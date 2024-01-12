Otlu peynir, özellikle B2 (riboflavin), B6 ve B12 gibi B vitaminlerini içerir. Bu vitaminler, enerji üretimi, sinir sistemi fonksiyonları ve hücresel metabolizma için önemlidir. düşük karbonhidrat içeriğiyle ketojenik diyet uygulayanlar için uygun bir seçenek olabilir. Bazı taze otlar, özellikle nane, biberiye, ve kekik gibi baharatlar, antioksidanlar içerir. Antioksidanlar, vücudu serbest radikallerden koruyarak hücresel hasarı azaltabilir. Yoğurt ile yapılabilen otlu peynir, probiyotik bakteriler içerir. Bu bakteriler, bağırsak sağlığını destekleyerek sindirim sistemini güçlendirebilir.

Kemiklerin Doğal Alçısı! Evde Van Otlu Peyniri Nasıl Yapılır?

Süt ürünleri genellikle kalsiyum açısından zengindir. Kalsiyum, kemik sağlığı için kritiktir ve dişlerin güçlenmesine yardımcı olabilir. Yüksek kaliteli protein içerir. Protein, vücut hücrelerinin onarımı, kas gelişimi ve genel sağlık için önemlidir.

Malzemeler

1 litre süt (tercihen taze, pastörize edilmemiş süt)

1 su bardağı yoğurt

1/2 limon suyu

Tuz (isteğe bağlı)

Taze otlar (maydanoz, taze soğan, dereotu vb.) - isteğe bağlı

Yapılışı

Bir tencereye 1 litre süt ekleyin ve orta ateşte sütü ısıtın. Sütü ılık bir hale getirin, fakat kaynatmamaya dikkat edin.

Isınan sütün içine 1 su bardağı yoğurdu ekleyin ve karıştırın. Ardından yarım limonun suyunu sıkarak süt ile karıştırın. Limon suyu, sütü kesmeye yardımcı olacaktır.

Karışımı biraz dinlendirin ve süt kesilmeye başladığında (topaklanma gözlemlendiğinde) karışımı karıştırın. Kesilmiş süt, peynirin temelini oluşturacaktır.

Bir tülbent veya peynir bezi kullanarak süzme işlemine başlayın. Sütü süzün, peynir posası ve suyu ayrı kaplarda toplamak için tülbenti kullanın.

Süzülen peyniri bir kaba alın. İsteğe bağlı olarak tuz ekleyin ve istediğiniz taze otları (maydanoz, taze soğan, dereotu vb.) ekleyerek karıştırın.

Peyniri istediğiniz şekle sokabilirsiniz. Küçük peynir topları yapabilir veya daha büyük bir kalıba koyarak peynirinizi şekillendirebilirsiniz.

Şekillendirilmiş peyniri bir süre buzdolabında dinlendirin. Böylece peynir daha sıkı bir dokuya sahip olacaktır.