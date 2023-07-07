Masterchef All Star'ın kazanan lezzeti Analı Kızlı oldu! Analı kızlı hangi yöreye ait?

İçli köftenin hamurundan yapılan Analı kızlı yemek oldukça zahmetlidir. Kıvamının tutması için önemli püf noktaları var. Türkiye'nin en çok izlenilen yemek programı Masterchef All Star da yer alan Analı kızlı yemeğine dair her şey merak edildi. Zengin yemek sofralarının vazgeçilmezi olan Analı kızlı tabiri hayatımıza hazır çorbalardan girdi. Ancak yöresel bir lezzet olan Analı kızlı yemek ya da çorba formunda tüketilir.

Doyurucu ve iştah açıcı olan analı kızlı lezzetin yapımında kullanılan malzemelerin doğal olması lezzetini ikiye katlar. Yemek formunda yapıldığında için ette eklenir. Analı kızlı lezzet Adana yöresine aittir.

MASTERCHEF ALL STAR'IN KAZANANI ANALI KIZLI NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

1 su bardağı ince bulgur

1 su bardağı haşlanmış nohut

Yarım çay bardağı sıvıyağ

Harım çay bardağı un

1 adet soğan

1 adet yumurta

Kuru maydanoz

Bir yemek kaşığı biber domates salçası

2 diş sarımsak

Karabiber, tuz, pul biber, limon

YAPILIŞI

İnce bulgur un ve yumurtayı bir kasede karıştırın.

Üzerine azar azar ılık su dökerek yoğurun. Bir tutam karabiber ve tuz dökün.

Yoğurduğunuz hamuru streçleyip köşeye kaldırın.

Ardından bir derin tencereye yağı ekleyin.

İçine soğanları ince kesin ilave edin.

Üzerine maydanoz ve sarımsağı da koyun.

Salça ve baharatları da ekleyin.

Karışımın altını kapatıp hamurun bu fındık büyüklüğünde toplara çevirin.

Kaynar suyun içine atıp bir iki dakika sonra çıkarın.

Diğer karışımdaki tencereye ekleyin.

Üzerine haşlanmış nohutları ve hamuru kaynattığınız sudan iki su bardağı ekleyin.

Kayarken sürekli karıştırın.

Afiyet şifa olsun...