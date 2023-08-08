Osmanlı'da halkı sıraya koyan lezzet! Kimse tulumba tatlısının bu orijinal tarifini bilmiyor!
Osmanlı'da vatandaşların tüketmek için sıraya girdiği tulumba tatlısının en orijinal tarifini bulduk. Osmanlı'da sıklıkla yapılan bu tatlı geçtiğimiz gün MasterChef All Star programında yapıldı. Peki gerçek tulumba tatlısı nasıl yapılır?
Osmanlı zamanında yemekler tatlılar hele ki tulumba tatlısı oldukça meşhurdur. Günümüzde tarifi her ne kadar değişse de hoş kokusuyla tulumba tatlısı Osmanlı'da sıraya koyardı. Eğlencelerde özellikle yapılan tulumba tatlısı çok eski yıllara kadar bir tarihçeye sahiptir.
Geçtiğimiz gün MasterChef All Star yemek programında tarifiyle gündeme gelen tulumbanın orijinal tarihini duyan şaşırdı. Orijinal tarifinin için tarçın olan tulumbanın bu lezzetini sizler için derledik.
İŞTE MASTERCHEF ALL STAR'A DAMGA VURAN GERÇEK TULUMBA TARİFİ
MALZEMELER
1 su bardağı su
Yarım yemek kaşığı toz şeker
Yarım çay kaşığı tuz
1 yemek kaşığı tereyağı
1 su bardağı un
1 adet yumurta
1 yemek kaşığı irmik
1 yemek kaşığı nişasta
Şerbeti için:
1 su bardağı toz şeker
1 su bardağı su
1 tatlı kaşığı limon suyu
Bir çubuk tarçın
Kızartmak için:
3 su bardağı sıvı yağı
YAPILIŞI
Bir kabın içine irmik, nişasta ve unu koyup karıştırın.
Üzerine yumurta ve tuzu ilave edip tereyağını da eritip dökün.
Azar azar suyu dökerek karıştırın.
Hamur cıvık konuma geldiğinde 20 dakika bekleyin.
Ardından mutfak kesme aparatına dökün.
Bir derin tencereye suyu şekeri limon suyunu ve tarçını koyup kaynatın.
O sırada başka bir tencerede kızarttığınız yağa parça parça hamuru atın.
Kızaran hamurları daha sonra hazırladığınız şerbetin içine koyun.
10 15 dakika sonra çıkarın.
Üzerine dilerseniz fındık parçacıkları dökerek servis edin.
Afiyet şifa olsun...