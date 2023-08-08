Osmanlı'da halkı sıraya koyan lezzet! Kimse tulumba tatlısının bu orijinal tarifini bilmiyor!

Osmanlı zamanında yemekler tatlılar hele ki tulumba tatlısı oldukça meşhurdur. Günümüzde tarifi her ne kadar değişse de hoş kokusuyla tulumba tatlısı Osmanlı'da sıraya koyardı. Eğlencelerde özellikle yapılan tulumba tatlısı çok eski yıllara kadar bir tarihçeye sahiptir.

Geçtiğimiz gün MasterChef All Star yemek programında tarifiyle gündeme gelen tulumbanın orijinal tarihini duyan şaşırdı. Orijinal tarifinin için tarçın olan tulumbanın bu lezzetini sizler için derledik.

İŞTE MASTERCHEF ALL STAR'A DAMGA VURAN GERÇEK TULUMBA TARİFİ

MALZEMELER

1 su bardağı su

Yarım yemek kaşığı toz şeker

Yarım çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı un

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı irmik

1 yemek kaşığı nişasta

Şerbeti için:

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı su

1 tatlı kaşığı limon suyu

Bir çubuk tarçın

Kızartmak için:

3 su bardağı sıvı yağı

YAPILIŞI

Bir kabın içine irmik, nişasta ve unu koyup karıştırın.

Üzerine yumurta ve tuzu ilave edip tereyağını da eritip dökün.

Azar azar suyu dökerek karıştırın.

Hamur cıvık konuma geldiğinde 20 dakika bekleyin.

Ardından mutfak kesme aparatına dökün.

Bir derin tencereye suyu şekeri limon suyunu ve tarçını koyup kaynatın.

O sırada başka bir tencerede kızarttığınız yağa parça parça hamuru atın.

Kızaran hamurları daha sonra hazırladığınız şerbetin içine koyun.

10 15 dakika sonra çıkarın.

Üzerine dilerseniz fındık parçacıkları dökerek servis edin.

Afiyet şifa olsun...