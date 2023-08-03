Sıcak günlerde içiniz buz kesecek! Evinizde yapabileceğiniz en iyi soğuk içecek tarifleri

Sıcak havalar, aşırı terleme ve vücudun yüksek su kaybı, hepsi de yaz aylarının handikapları. Sıcak havalarda içinizi buz kestirecek, evde hazırlayabileceğiniz karışım içecekleri sizler için derledik..

EKSTRA YAZ İÇECEĞİ

İçindekiler:

650 ml süt (2+ 3/5 bardak)

5 çorba kaşığı yulaf

4 çorba kaşığı bal,

3 çorba kaşığı tahin

4 avuç fındık

2 muz

4 çorba kaşığı kakao

300 gr donuk vişne

Hazırlanışı:

Blendıra 650 ml süt, 5 çorba kaşığı yulaf, 4 çorba kaşığı bal, 3 çorba kaşığı tahini koyun. Yulaflar iyice parçalanana kadar çekin. Bardağı balla gönlünüzce süsleyin ve içini doldurup afiyetle için. Fındıklı muzlu içecek için, karışıma 4 avuç fındık ve 2 muzu mutfak robotuna ekleyip iyice karışana kadar çekin. Kakaolu içecek için, karışıma 4 avuç fındık, 2 muz ve 4 çorba kaşığı kakao ekleyip robotta karışana kadar çekin. Vişneli içecek için, karışıma 300 gr donuk vişne ekleyip robotta karışana kadar çekin.

COOL LİME

İçindekiler:

5 dal nane

1 limon kabuğu

3 çorba kaşığı limon suyu

2 çorba kaşığı şeker 400 ml

1+ 1/3 bardak soğuk su

Buz

Hazırlanışı:

5 dal nanenin yapraklarını, 2 çorba kaşığı toz şekeri ve 1 limonun kabuğunu genişçe bir kasede karıştırın. Limonun kabuğunu soyarken beyaz kısımlarını almamaya dikkat edin ki içeceğiniz acılaşmasın. Nane ve limon kabuğunu şekerle birlikte ovun. Nane ve limonun tüm lezzeti çıkana kadar ovun. Ardından üzerine 1+ 1/3 bardak soğuk su ekleyin. Şeker eriyene kadar karıştırın. Üzerine 3 çorba kaşığı limon suyu ekleyin. Ardından ince bir süzgeçle tanelerini süzün. Kilitli poşete bolca buz koyup iyice ufaltana kadar dövün. Dilerseniz mutfak robotunda da çekebilirsiniz. İki tane büyük bardağı ağzına kadar kırık buzlarla doldurup üzerine cool lime dökün. İçine iki ince dilim turunç koyun veya isterseniz lime, limon da koyabilirsiniz. Pipet de koyunca nefis cool lime serinletmek için sizi bekliyor.

BERRY HİBİSCUS

İçindekiler:

1 poşet hibiscus- kuşburnu çayı

3 tatlı kaşığı toz şeker

6 tane donmuş böğürtlen

7-8 parça buz

Hazırlanışı:

Hibiscus ve kuşburnu çayını bir kavanozda , yarısından azını dolduracak şekilde sıcak su ile 2-3 dakika kadar demleyin. Ben yaparken 400 ml lik bir kavanoz kullandım. · Dilerseniz aktardan hibiscus alıp onu da demleyebilirsiniz. Biraz daha kuvvetli bir tadı oluyor aklınızda olsun. · Demlediğiniz çayın içerisine 3 tatlı kaşığı toz şekeri ekleyin ve karıştırın. Burada tatlılığını kendi ağız tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. · Kavanoza 6 tane dondurulmuş böğürtlen ve yaklaşık 7-8 parça buz koyup kapağını kapatıp iyice çalkalayın. · Kavanozu iyice çalkalayıp üzerinde beyaz köpükçükler çıkınca berry hibiscusunuz hazır. İsterseniz bardağa koyup isterseniz de kavanoza pipet daldırıp serin serin afiyetle içebilirsiniz.

ŞEFTALİLİ SOĞUK ÇAY

İçindekiler:

2 şeftali

Yarım su bardağı çay

1 büyük su bardağı su

Yarım su bardağı şeker

Hazırlanışı:

Küçük bir tencereye 2 tane şeftaliyi dilimleyerek koyun. Üzerine 300 ml, bir büyük bardak su koyun ve şeftaliler iyice yumuşayıp suya rengini verene kadar kaynatın. Bu suyu sıcakken süzüp içine aynı bardağın yarısı kadar ,150 ml şeker ve çay ekleyin ve karıştırın. Pişen şeftalilerin kabuğunu soyup Mutfak robotunda iyice püre olana kadar çekin ve bardağın çeyreği kadar,75 ml bu püreden ekleyin. Sürahinin kalanını da buzla doldurunca benim diyen şeftalili buzlu çaya taş çıkartacak buzlu çayınız hazır.

SOĞUK TÜRK KAHVESİ

İçindekiler:

1 çorba kaşığı Türk Kahvesi

1 çorba kaşığı kakao

1 çorba kaşığı toz şeker

2 çorba kaşığı süt (1,5 su bardağı süt)

3 çorba kaşığı krema

Hazırlanışı:

1’er çorba kaşığı türk kahvesi, kakao ve toz şekeri bir kaseye ekleyin. 2 çorba kaşığı sütü de ekleyin kabaca karıştırın. 3 çorba kaşığı kremayı ekleyin ve ortalama 200 tur köpürüp şeker eriyene kadar çırpın. 1,5 su bardağı sütü içeceğiniz bardağa ekleyin. Dilerseniz 2 kişiye de rahatça yetecektir. Üzerine türk kahveli harcı dikkatlice dökün. Sıcak sütle de güzel sonuçlara ulaşabilirsiniz. Türk kahvesinin bu haline bayılacağınıza şüphem yok. Afiyet olsun.