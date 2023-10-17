Tam Bir C vitamini! Hünnap reçeli deyip geçmeyin? Hünnapın Sırrını Açın!

Hünnap reçeli, kendine özgü lezzeti ve faydaları ile geleneksel Türk mutfağının en sevilen reçellerinden biridir. Bu reçelin sırrı, hünnap meyvesinin zengin besin içeriğinde ve antioksidan özelliklerinde gizlidir. Gelin beraber hünnap reçeli yapalım!

Tam Bir C vitamini! Hünnap reçeli deyip geçmeyin? Hünnapın Sırrını Açın!
Hünnap reçeli deyip geçmeyin!
Son Güncelleme:

Hünnap reçeli, geleneksel Türk mutfağının en sevilen reçellerinden biridir. Bu reçelin kendine özgü lezzeti ve faydaları, onu vazgeçilmez kılar. Hünnap reçelinin sırrı, hünnap meyvesinin kendisinde gizlidir. Hünnap, demir, potasyum, kalsiyum ve C vitamini gibi önemli besin maddeleri açısından zengindir. Ayrıca, antioksidan ve antibakteriyel özelliklere sahiptir. 

 HÜNNAP REÇELİ NASIL YAPILMALIDIR?

Reçelimizi yaparken lezzetli ve kusursuz sonuçlar elde etmek için her zamanki gibi püf noktalarımıza dikkat etmeliyiz. Bu püf noktaları:

  • Hünnap reçeli yaparken, olgun ve taze hünnap meyveleri kullanmaya özen gösterin. Meyvelerin olgunluğu, reçelin lezzetini etkiler.
  • Hünnap meyvelerini iyice yıkayarak tüylerini ve kirlerini temizleyin.
  • Limon suyu reçelin rengini ve kıvamını düzenlemeye yardımcı olur. Ayrıca reçelin tadını dengeler.
  • Hünnapları yavaşça pişirin. Düşük ateşte uzun süre kaynatmak reçelin lezzetini yoğunlaştırır.
  • Reçeli karıştırırken tahta bir kaşık kullanın ve fazla karıştırmaktan kaçının. Hünnapları ezmemeye dikkat edin.
  • Hünnapları şekerle bir arada bekletmek, meyvelerin tat almasını sağlar. Bu işlemi bir gece önce yapabilirsiniz.
  • Reçeli sıcakken sterilize edilmiş cam kavanozlara dökün ve sıkıca kapatın bu sayede reçeliniz uzun süre dayanır.

ENFES HÜNNAP REÇELİ TARİFİ

 Hünnap reçeli tarifi için malzemelerimizi sıralamadan önce belirtmeliyim ki meyvemiz ne kadar taze olursa reçelimiz o kadar lezzetli olacaktır!
1. 5 kg taze hünnap
4 bardak şeker
4 bardak su
4- 5 adet karanfil( damak tadına göre)
Yarım limon suyu

Tam Bir C vitamini! Hünnap reçeli deyip geçmeyin? Hünnapın Sırrını Açın! - Resim : 1Malzemelerimizin ardından haydi yapılışına geçelim! Hünnaplarımızı yıkayalım ister dörde bölün ister tüm pişirin farketmez bu tamemen sizin damak tadınıza göredir!Yıkayıp hazırladığımız hünnapların  üzerine 4 bardak şekeri döküp bir gece bekletin. Gece sonunda meyvelerimiz suyunu bırakınca üzerine 4 su bardağı suyu ekleyip kaynatmaya başlayın, kısık ateşe alıp ara sıra karıştırın, köpüğünçıktıkça kaşıkla alarak 20 dakika kadar hünnaplar yumuşayıncaya kadar kaynatın. Damak tadınıza göre karanfilleri ve limonu ekleyip 10 dakika daha kaynatın. Elde ettiğiniz kıvamı beğendiyseniz ocağınızı kapatın. Gözünüze sulu görünebilir buna dikkat edin unutmayın soğuyunca bütün reçeller katılaşır bunu hesap ederek ocağınızı kapatın. Afiyet olsun!

Elif Akkuş kimdir? Neden Tutuklandı? TRT Muhabiri Gözaltına Alındı!Elif Akkuş kimdir? Neden Tutuklandı? TRT Muhabiri Gözaltına Alındı!Kimdir?
# hünnap reçeli
Çok Okunanlar
Bella Hadid kariyerini ortaya koydu
Bella Hadid kariyerini ortaya koydu
En Yakın Dostunuzla Bile Paylaşmamanız Gereken Eşyalar
En Yakın Dostunuzla Bile Paylaşmamanız Gereken Eşyalar
AFAD ve Kandilli'ye Göre Hangi İllerde Deprem Oldu?
AFAD ve Kandilli'ye Göre Hangi İllerde Deprem Oldu?
Döviz Kurunda Son Durum: Dolar, Euro ve Sterlin Kaç TL Oldu?
Döviz Kurunda Son Durum: Dolar, Euro ve Sterlin Kaç TL Oldu?
Marmaray'ın kardeşi geliyor
Marmaray'ın kardeşi geliyor
Öne Çıkanlar SON DAKİKA! İsrail Hastaneyi Bombaladı! İran İsrail'i Soykırım Suçlusu İlan Etti! SON DAKİKA! İsrail Hastaneyi Bombaladı! İran İsrail'i Soykırım Suçlusu İlan Etti! Baş Ağrısı Çekenler Dikkat! Baş Ağrısı Çekenler Dikkat!