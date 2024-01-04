Tavuk Restoranlarına Taş Çıkaracak Nefis Tavuk Tarifi! Parmaklarınızı Yedirtecek Çıtır Tavuk Tarifi!

Tavuk restoranlarında tavuğa pahalı miktarda ücretler vermeye son! Evde yapabileceğiniz çıtı tavuk kanatlarıyla tavuk restoranlarına taş çıkarmaya hazır olun. Evdeki herkes bu lezzete hayran kalacak. Nefis çıtır tavuk tarifiyle tüm dikkatleri üzerinize çekin! İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz ve tavuk restoranlarına taş çıkaracak nefis çıtır tavuk tarifi…

Tavuk hem dışarda hem de mutfağımızda sıklıkla tükettiğimiz yiyecekler arasında bulunmaktadır. Tavuğun birçok çeşidini yemek yaparken kullanırız. Fırında tavuk, tavuklu pilav, mangalda tavuk ve tavuğun daha birçok çeşidini sıralayabiliriz. Aynı zamanda dışarıda yapılan çıtır tavuklarda oldukça ilgimizi çeker ve sıklıkla tüketmek isteriz. Bu tarif sayesinde artık dışarıdan tavuk yemeyeceksiniz. Dışarıdaki restoranlarda pahalı fiyatlara tavuk yemeye son! Bu çıtır tavuğun müdavimi olacaksınız! Yedikçe yediren nefis mi nefis çıtır tavuk tarifine herkes bayılacak! Daha önce yediğiniz çıtır tavukları unutun! Bu tarif tavuk restoranlarına bile taş çıkaracak! İster akşam yemeğine, ister öğlen yemeğine, isterseniz de misafirlerinize hazırlayabileceğiniz nefis çıtır tavuk tarifini sizin için araştırdık! İşte parmaklarınızı yedirtecek nefis çıtır tavuk tarifi…

Çıtır Tavuk Tarifi

Malzemeler;

Marinasyon İçin;

500 ml süt

3 yumurta

1 çay kaşığı biberiye

2 diş sarımsak

Yarım limon suyu

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz biber

Hazırlanışı;

Tüm malzemeleri derin bir kaba alın ve güzelce karıştırın. Tavuk kanatlarını hazırladığınız marinasyonun içerisine koyun ve buzdolabında yaklaşık üç saat kadar bekletin.

Kaplaması İçin;

2 su bardağı un

1 çay bardağı mısır nişastası

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı sarımsak tozu

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

Hazırlanışı;

Tüm malzemeleri derin bir kap içerisine alın ve karıştırın. Ardından marinasyondan çıkardığınız tavuk kanatlarını çift kaplama için önce una sonra tekrar marineye bandırıp tekrar una bulayın ve kızartın. Yaklaşık 10 dakika altın sarısı bir renk alıncaya kadar kızartın. Çıtır tavuk kanatlarınız hazır. Afiyetle yiyebilirsiniz.