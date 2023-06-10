Unutkanlığı bitiren lezzet! Tek bir kasesi tüm beynin kapılarını açıyor

Yaz aylarında buz gibi tüketilmesi tavsiye edilen ve unutkanlığı bitiren ananas kompostosunun yapılışını sizler için araştırdık. tek bir kasesi tüm beynin odalarını açıyor. Erken yaştaki unutkanlığın kökünü kazıyan tarif olarak geçiyor. Peki ananas kompostosu nasıl yapılır? İşte yanıtı...

Unutkanlığı bitiren lezzet! Tek bir kasesi tüm beynin kapılarını açıyor
Fatimatüzzehra Maslak Fatimatüzzehra Maslak
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Meyvelerin en sağlıklı değerlendirme yöntemi olan komposto tarifleri arasında yer alan ananas adeta unutkanlık rahatsızlığının doğal ilacıdır. Ananasla yapılan komposto sayesinde beyin hücreleri hızla yenilenir. Unutkanlığa neden olan sinir hücrelerini güçlendiren bu tarif aynı zamanda karaciğerin temizlenmesini sağlar. 

Sizler için bu lezzetli tarifin en kolay yöntemini araştırdık. Ananas kompostosunu aynı zamanda ara öğün olarak tüketebilirsiniz. Bu sayede kilo vermenizi de destekler. Çünkü ananas kompostosu bağırsakların işlevselliğini artırır. 

Unutkanlığı bitiren ananas kompostosu

ANANAS KOMPOSTOSU NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

Bir tane ananas 

Bir litre su 

Yarım su bardağı toz şeker 

1 adet karanfil 

Bir çay kaşığı tarçın

unutkanlığı bitiren ananas kompostosu

YAPILIŞI 

Ananasın kabuklarını soyun ancak atmayın. Kabuklarını kaynatıp tüketebilirsiniz. Bu kabuklar özellikle karaciğer temizlenmesine fayda sağlar. 

İç eti olan kısmı küp küp doğrayın. Akabinde üzerine toz şekeri ve karanfili ilave edin. 

Kaynarken içerisine bir adet karanfili ve bir çay kaşığı tarçını ekleyin.

Kaynayan karışımı iyice karıştırın. 

Son olarak ocağın altını kapatıp soğumaya bırakın. 

Sürahiye boşaltıp buzdolabına koyun. 

Soğuk tüketin. 

Afiyet şifa olsun...

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