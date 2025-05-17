ABB’de 159 milyonluk ihale tartışması: Daire Başkanı istifa etti

ABB Meclisi'nin mayıs ayı beşinci oturumu, Meclis Birinci Başkanvekili Ertan Işık başkanlığında yapıldı. Toplantıda 2025 yılı ücret tarifesi ve ASKİ ile ilçe belediyeleri arasında yapılacak ortak hizmet protokolü oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem dışı konuşmalarda söz alan Neslihanoğlu, AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek ve AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'ın, Mezarlıklar Dairesi’nin “yalnızca karton bardak için 159 milyon TL’lik ihale yaptığı” iddialarına yanıt verdi.

Neslihanoğlu, söz konusu ihalede 427 kalem malzeme bulunduğunu belirterek, “Karton bardak bu kalemlerden sadece biri. İddialar gündeme gelmeden önce belediyemiz zaten iç denetim başlatmıştı. Sayıştay teftişi sırasında bardakların 1 milimetre eksik olduğu tespit edildi ve ilgili firmaya tazmin ettirildi. Her şey Sayıştay raporlarında yer alıyor,” dedi.

Belediyenin, ihale ile ilgili olarak iki ay önce Teftiş Kurulu’nu görevlendirdiğini ve herhangi bir kamu zararının tespit edilmediğini vurgulayan Neslihanoğlu, ihaleyi alan firmanın Mansur Yavaş döneminden önce de belediyeden ihaleler aldığını söyledi.

Neslihanoğlu, Mezarlıklar Dairesi Başkanı Köksal Bozan’ın iddiaların odağına çekilmesinin ardından kendi isteğiyle görevinden ayrıldığını ve asılsız suçlamalarla ilgili suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. ABB de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunurken, AK Parti'li Gökçek ve Özcan’ı tanık olarak gösterdi.

Toplantıda ayrıca ABB, EGO ve ASKİ’nin 2024 mali yılına ilişkin kesin hesapları da oy çokluğuyla kabul edildi. Meclis oturumu 10 Haziran’da toplanmak üzere kapatıldı.