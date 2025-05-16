Eski Belediye Başkanı zimmet iddiasıyla gözaltına alındı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Daire Başkanı ve Tunceli'nin önceki dönem Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan, “zimmet” suçlamasıyla gözaltına alındı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Eski Belediye Başkanı zimmet iddiasıyla gözaltına alındı
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Tunceli’nin Pertek ilçesinde bir önceki belediye dönemine ilişkin “zimmet” iddiaları üzerine İçişleri Bakanlığı Kontrolörler Başkanlığı tarafından soruşturma başlatıldı. Müfettişlerin hazırladığı rapor doğrultusunda, 14 Şubat’ta Pertek Belediyesi Muhasebe Müdürü Ö.E. açığa alındı. Ardından Pertek Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.

Yürütülen adli soruşturma kapsamında, halen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nde görev yapan Ruhan Alan, Tekirdağ’da gözaltına alındı. SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) üzerinden ifadesi alınan Alan, “tutuklama” talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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