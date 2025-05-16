Kantin faciası: 40 öğrenci tavuk dönerden zehirlendi

Batman’da bir lisede kantinden aldıkları tavuk döneri yedikten sonra rahatsızlanan yaklaşık 40 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Kantin faciası: 40 öğrenci tavuk dönerden zehirlendi
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Olay, Belde Mahallesi’nde bulunan Raman Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. İddiaya göre öğrenciler, öğle saatlerinde okul kantininden tavuk döner aldıktan kısa bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikâyetiyle fenalaştı.

Durumun bildirilmesi üzerine öğrenciler, aileleri eşliğinde Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan öğrencilerden bazılarının taburcu edildiği, bazılarının ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Yetkililer, öğrencilerin sağlık durumunun genel olarak iyi olduğunu açıkladı. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

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