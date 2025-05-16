O ilimiz kuruyor: Son 11 yılın en büyük kuraklık tehdidi

Kuraklık özellikle Ege Bölgesi'nde etkisini derinleştiriyor. Bölge genelinde su yılı yağışı 365,7 mm olarak kaydedildi. Bu miktar, uzun yıllar ortalaması olan 491,9 mm’nin yüzde 26, geçen yılki 414,5 mm’nin ise yüzde 12 altında kaldı.

Tarımsal üretimin kalbi sayılan Muğla ise kuraklık nedeniyle hem içme suyu temininde hem de sulamada ciddi bir riskle karşı karşıya.

Kuraklık tehdidine karşı harekete geçen Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ), su kaynaklarının korunmasına yönelik yatırımlarını artırdı. Son bir yılda 250 bin metreyi aşkın içme suyu hattı yenilendi, 26 bin arıza giderildi, su depolarında kapsamlı bakım çalışmaları yapıldı. Bu çalışmalarla hem su kayıplarının önüne geçilmesi hem de mevcut kaynakların daha verimli kullanılması hedefleniyor.

Ayrıca yaklaşık 60 milyon metreküp su arıtılarak çevre kirliliğinin önüne geçildi ve suyun geri kazanımı sağlandı. MUSKİ yetkilileri, sürdürülebilir su yönetimi hedefi doğrultusunda vatandaşları da bilinçli su tüketimi konusunda uyarıyor.