AKOM alarm verdi: İstanbul’da kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbulluları 17 Mayıs Cumartesi sabah saatlerinden itibaren beklenen sağanak yağış ve kuvvetli rüzgârlara karşı uyardı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
AKOM alarm verdi: İstanbul’da kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor
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AKOM’dan yapılan açıklamada, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinin bu geceden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sisteminin etkisi altına gireceği belirtildi. Bu sistemle birlikte sabah saatlerinden itibaren rüzgârın kısa süreli hamlelerle fırtına şiddetinde eseceği ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği ifade edildi.

Yağışların özellikle öğle saatlerine kadar kuvvetli şekilde etkili olabileceği, akşam saatlerine kadar da bölgesel geçişlerle devam edeceği öngörülüyor. AKOM, olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı ve tedbirli olunması yönünde vatandaşları uyardı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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