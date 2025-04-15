AK Parti'de Tiryaki’ye tepki: Soruşturma ve görevden alma gündemde

Ankara’da sendika başkanını yumruk atan ve eylem yapan işçilere saldıran Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’nin görevden alınması bekleniyor. Tiryaki'nin davranışının AK Parti'de rahatsızlığa neden olduğu, bu nedenle de genel merkezin istifasını isteyeceği belirtiliyor.

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AK Parti'de Tiryaki’ye tepki: Soruşturma ve görevden alma gündemde
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Eylemdeki işçilere saldıran ve sendika başkanını yumruklayan Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’nin görevden alınması bekleniyor.

Elips Haber internet sitesinin haberine göre AK Parti kulislerinde Tiryaki'nin istifa edeceği konuşuluyor. sendikacının yumruklanması ve işçilere yönelik şiddet eyleminin AK PArti Genel Merkezinde rahatsızlık yarattığı da belirtiliyor.

AK Partili üst düzey yöneticilerin Tiryaki’ye uyarı yaptığı ve açıklamalarıyla ilgili parti içinde soruşturma başlatılacağı da iddialar arasında.

Eylemdeki işçilerin çadırına yapılan saldırıda Türk Bayrağını tekmeleyen görüntüsüyle dikkat çeken Belediye Başkan Yardımcısı Muhittin Güney’in de soruşturmaya dahil edileceği ifade ediliyor.

Öte yandan AK Partili bazı belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmaları yürütüldüğü, yakında savcılıkların düğmeye basacağı öğrenildi. Soruşturmalar neticesinde bazı belediye başkanlarına görevden uzaklaştırma tedbirleri uygulanacağı değerlendiriliyor.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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