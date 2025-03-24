Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 33 konserine soruşturma: Kamu zararı var mı?

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2021-2024 yılları arasında düzenlediği 33 konser hakkında soruşturma başlatıldı. Ankara Valiliği tarafından verilen soruşturma izni kapsamında, etkinliklerde kamu zararının olup olmadığı araştırılacak. ABB ise karara itiraz edeceğini duyurdu.

Ekrem Demir Ekrem Demir
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 33 konserine soruşturma: Kamu zararı var mı?
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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin milyonlarca liralık konser harcamaları inceleme altına alındı.

Ankara Valiliği, 2021-2024 yılları arasında gerçekleştirilen 33 konser için soruşturma izni verdi.

Soruşturma kapsamında, konser organizasyonlarında piyasa araştırması yapılıp yapılmadığı ve ihale mevzuatına uygunluk durumu incelenecek. Ayrıca konser ücretlerinin fahiş olup olmadığı, kamu görevlilerinin görevi kötüye kullanıp kullanmadığı ve herhangi bir menfaat sağlanıp sağlanmadığı da araştırılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, soruşturma iznini doğrularken, inceleme kapsamındaki 130 konserden yalnızca 33’ü için bu kararın alındığını belirtti.

Belediye açıklamasında, hakkında inceleme başlatılan 9 çalışanının hukuki haklarını kullanarak Bölge İdare Mahkemesi'ne itirazda bulunacağı ifade edildi.

Öte yandan ABB, daha önce Ebru Gündeş, Mor ve Ötesi, Gülşen ve Murat Boz gibi sanatçılara konser organizasyonları için milyonlarca lira ödeme yapmasıyla gündeme gelmişti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2021-2024 yılları arasında düzenlediği 33 konser hakkında soruşturma başlatıldı. Ankara Valiliği tarafından verilen soruşturma izni kapsamında, etkinliklerde kamu zararının olup olmadığı araştırılacak. ABB ise karara itiraz edeceğini duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin milyonlarca liralık konser harcamaları inceleme altına alındı.

Ankara Valiliği, 2021-2024 yılları arasında gerçekleştirilen 33 konser için soruşturma izni verdi.

Soruşturma kapsamında, konser organizasyonlarında piyasa araştırması yapılıp yapılmadığı ve ihale mevzuatına uygunluk durumu incelenecek. Ayrıca konser ücretlerinin fahiş olup olmadığı, kamu görevlilerinin görevi kötüye kullanıp kullanmadığı ve herhangi bir menfaat sağlanıp sağlanmadığı da araştırılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, soruşturma iznini doğrularken, inceleme kapsamındaki 130 konserden yalnızca 33’ü için bu kararın alındığını belirtti.

Belediye açıklamasında, hakkında inceleme başlatılan 9 çalışanının hukuki haklarını kullanarak Bölge İdare Mahkemesi'ne itirazda bulunacağı ifade edildi.

Öte yandan ABB, daha önce Ebru Gündeş, Mor ve Ötesi, Gülşen ve Murat Boz gibi sanatçılara konser organizasyonları için milyonlarca lira ödeme yapmasıyla gündeme gelmişti.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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