Ankara'da usulsüzlük iddiaları büyüyor: “Fahiş fiyatlarla konser düzenlendi”

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ndeki 33 konserin ardından başlatılan soruşturma, gözleri Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a çevirdi. AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, belediye bürokratlarına yönelik soruşturma izninin sonunda Mansur Yavaş’a da ulaşacağını savundu.

Ekrem Demir Ekrem Demir
Ankara'da usulsüzlük iddiaları büyüyor: “Fahiş fiyatlarla konser düzenlendi”
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Milyonlarca liralık bütçeyle düzenlenen 33 konser nedeniyle, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde görevli 9 bürokrat için soruşturma izni verilmişti. Soruşturma sürecinde gözler, Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a çevrildi.

AK Parti ABB Meclisi Grup Başkanı Nihat Yalçın, soruşturmanın sonunda Mansur Yavaş’ın da adıyla anılacağını öne sürdü. Yalçın, fahiş fiyatlarla düzenlenen konserlerin arkasındaki detayları şöyle aktardı:

"Bu şirketlerin sahipleri, Mansur Yavaş’ın seçim kampanyasını yöneten firmalardır. Fahiş ücretlerle konser düzenleniyor, LED ekran kiralama ücretlerinin dahi satın alma fiyatından daha yüksek olduğunu tespit ettik" dedi.

Yalçın, konserler hakkında yapılan usulsüzlüklerin sadece bir örnek olduğunu belirtti. Başka işlerde yaşanan usulsüzlüklerin çok daha büyük olduğunu vurguladı:

"PORTAŞ ve Mamak Kentsel Dönüşümde yaşananlar, konserlerle kıyaslandığında devede kulak kalıyor. Yavaş, 8 bin konut yapmayı vaat etti, ancak 10 bin konut yapacağım dedi. Ardından, çok büyük rakamlarla ihalelere çıkıldı ancak bu ihaleler iptal edildi ve belediye şirketi PORTAŞ’a devredildi."

Yalçın, suç duyurusu yaptıklarını ve incelemelerin sürdüğünü de sözlerine ekledi:

“PORTAŞ, doğrudan temin yöntemiyle aldığı mallar ve hizmetlerde hiçbir ihaleye çıkmadı. Sadece belli şirketlerden alımlar yaptı. Bu tutarların toplamı 10 milyar lirayı geçiyor ancak sadece 418 konut teslim edilebildi. İki yıl önce suç duyurusunda bulunduk ve savcılık incelemesi hala devam ediyor” diye belirtti.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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