Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol Ulusal Kanal'a konuştu! "Sözümüzün her zaman arkasında durduk"

Aydın Buharkent'e yeni yatırımlar için kolları sıvadı. Yaptıklarını anlattı yapacaklarını sıraladı. Aydın Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, seçimlerde yeniden belediye başkanı adayı oldu. Çalışmalarını sahada sürdürüyor.

Ulusal Kanal'a konuşan belediye başkanı, hizmetleriyle önce çıkan bir belediye olduklarını söyledi. 13 bin nüfuslu ilçeye birçok yenilik kazandırdı. Devamı için kazanmak istiyor. Erol, seçildiği takdirde neler yapacaklarını da anlattı.