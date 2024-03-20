Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol Ulusal Kanal'a konuştu! "Sözümüzün her zaman arkasında durduk"

Aydın Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol Ulusal Kanal'a konuştu. Görev süresi içinde üniversite ve millet bahçesi açan, tarıma yatırımlar yapan Mehmet Erol, "Sözümüzün her zaman arkasında durduk" dedi. Belediye başkanı, Buharkent için yeni projelerini de anlattı.

Editör: Uğur Çam

Aydın Buharkent'e yeni yatırımlar için kolları sıvadı. Yaptıklarını anlattı yapacaklarını sıraladı. Aydın Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, seçimlerde yeniden belediye başkanı adayı oldu. Çalışmalarını sahada sürdürüyor.

Ulusal Kanal'a konuşan belediye başkanı, hizmetleriyle önce çıkan bir belediye olduklarını söyledi. 13 bin nüfuslu ilçeye birçok yenilik kazandırdı. Devamı için kazanmak istiyor. Erol, seçildiği takdirde neler yapacaklarını da anlattı.

Buharkent Belediye Başkanlığı'ndan Yılbaşı MesajıBuharkent Belediye Başkanlığı'ndan Yılbaşı MesajıYurt

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Buharkent # MEHMET EROL # aydın
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