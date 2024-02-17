Bursa'da 7. İstihdam Fuarı işveren ve iş arayanları buluşturdu

Bursa’da 7’nci istihdam fuarı, işveren ve iş arayanları buluşturdu. Etkinliğe çok sayıda sektör temsilcisi katıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Arif Bayrak, istihdamı önemsediklerini söyledi.

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Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 2012 yılından bu yana iş arayan ve işverenleri bir araya getiren Bursa İnsan Kaynakları ve İstihdam Buluşması bu yıl 7’nci kez kaplarını açtı.

Türkiye’nin en çaplı organizasyonlarından biri olan etkinlik, binlerce katılımcı ile sektörün ihtiyaç duyduğu insan kaynağını firmalarla buluşturdu.

Yoğun katılımın sağlandığı etkinlikte konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Arif Bayrak, şehrin kalkınması için çalıştıklarını söyledi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Bursa # bursa büyükşehir belediyesi # istihdam
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