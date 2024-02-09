Yenikapı'da Bursa günleri! Bursa'nın kültürü ve lezzetleri İstanbul'da sergileniyor

Bursa'nın eşsiz kültürü ve yöresel lezzetleri İstanbul'da sergileniyor. Yenikapı Fuar Alanı'nda yapılan etkinlik 11 Şubat'a kadar ziyaretçilerini bekliyor.

Eşsiz kültürü ve yöresel lezzerleriyle Bursa, İstanbul Yenikapı’ya adeta çıkarma yaptı.

İskender döneri, İnegöl köftesi, meşhur zeytini ve kestanesi gibi damak çatlatan lezzetleri ve meşhur Bursa ipeği Yenikapı fuar alanındaki stantlarda yerini aldı.

Bursa Marmara Eğitim Kültür Konfederasyonu tarafından düzenlenen Bursa Yenikapı Tanıtım günleri ilk günden ziyaretçil akınına uğradı.

Fuar 11 Şubat Pazar akşamına kadar açık olacak. Etkinlikte mehteran konseri ve kılıç kalkan ekibi gösterileri de sahnelenecek.

Aynı zamanda Hacivat-Karagöz ve halk oyunları gösterileri de sunulacak.

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# Yenikapı # bursa # istanbul
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