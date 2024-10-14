CHP'li belediyede işçi kıyımı: 30 personel işten çıkarıldı

Akrabalarını belediye kadrolarına atamasıyla gelen CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, bu kez belediyedeki işten çıkarmalarıyla dikkat çekiyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
CHP'li belediyede işçi kıyımı: 30 personel işten çıkarıldı
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Belediyenin Evde Bakım Hizmetleri Birimi'nden 30 kişinin çıkarıldığı öğrenildi. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Mustafa Bozbey, göreve gelir gelmez torpilli atamalarla ilgili gündem oldu. Torpilli atamalarıyla eleştirilen Bozbey, aynı zamanda işçi kıyımına devam ediyor.

Sabah Gazetesi'nden Muharrem Doğantez'in haberine göre; Belediyenin Evde Bakım Hizmetleri Biriminden tam 30 personeli işten çıkarıldı. Hiç beklemedikleri bir anda işlerinden olan personel ilk şoku yaşarken, neden işten çıkarıldıklarını sordukları birim yöneticilerinin verdiği cevap ise ikinci şoku yaşattı. İşçilere gerekçe olarak, "Belediye yönetimi el değiştirdi. CHP'ye geçti" cevabının verildiği öğrenildi.

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