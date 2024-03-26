DEM Parti'den CHP itirafı! "İstanbul'da grup kuracağız"

CHP ile ittifakın ayrıntılarını anlattı, “parti dışından talimat alıyoruz” diyerek, Kandil’i işaret etti.

DEM Partili Ahmet Saymedi, CHP ile ittifakın Kandil'den gelen talimatla yapıldığını itiraf etti.

CHP’nin 'Kent uzlaşısı' adı altında ittifak kurduğu DEM Parti'den iş birliğinin ayrıntılarına ilişkin dikkat çeken açıklamalar geldi. DEM Parti Parti Meclisi üyesi Ahmet Saymadi, CHP ile Mersin, Kars, Iğdır ve Manisa genelinde ittifak yaptıklarını söyledi. İstanbul’da 22 ilçeyi saydı… Ahmet Saymadi, "seçim kazanılırsa belediye başkan yardımcıları DEM'li olacak" dedi.

"İstanbul’da da 22 tane ilçede seçimlere CHP’nin listelerinden giriyoruz. Oralarda belediyelerin kazanıldığı durumlarda başkan yardımcısı arkadaşlarımız olacak. Büyükşehir belediye meclisinde DEM Parti’nin grubunu kuracaklar. İlk defa İstanbul’da yerelde bu kadar ciddi anlamda temsiliyet yakalayacağız."

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi Adaylığı formalite" diyen DEM Partili isim, ittifakın için Kandil'den talimatla yapıldığını itiraf eden ifadeler kullandı.

"Partinin bütün olarak bir yere yönelmesi veya bir yerden uzaklaşması gibi kararlar sadece İstanbul’da sadece genel merkezde alınmaz. İşbirliği kararına bu partinin gördüğünüz sahada çalışanları dışında görmediğimiz arkadaşlarımız da karar veriyor. Bu kararlar partinin bütününde neresini anlıyorsanız orayı anlayın kayıt var telefon var rahat konuşamıyoruz diyeyim. Her neresine soruluyorsa soruluyor."