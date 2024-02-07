Habib-i Neccar Camisi restore ediliyor

Tarihi 7. yüzyıla dayanan ancak 6 Şubat 2023'te yaşanan depremde büyük zarar gören Hatay'daki Habib-i Neccar Camii restore ediliyor.

Çalışmalar Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Vakıflar Genel Müdürlüğü ile yaptığı protokol kapsamında titizlikle yürütülüyor. Depremde bir bölümü yıkılan yapının hasar alan bölümlerindeki molozlar kaldırılıyor. Taşlar tek tek numaralandırılıyor. Camiinin özgün yapısının korunması amacıyla çalışmalar bilim kurulu eşliğinde yürütülüyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da depremin birinci yıl dönümünde Hatay Antakya’da düzenlenen anma programına katıldı.

Altay, ziyareti sırasında Habib-i Neccar Camii'sindeki çalışmaları da yerinde inceledi. Çalışmalarla ilgili bilgiler veren Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin bölgede yaraların sarılması için ilk günden bu yana gayret sarfettiklerini dile getirdi.

Altay, "Habib-i Neccar Camii restorasyonu Konya-Hatay kardeşliğinin bir nişanesi olacak" dedi.