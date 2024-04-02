İstanbul ve Ankara' Belediye Meclisinde dağılımda son durum

Yerel seçimlerin az konuşulan bir noktası da belediye meclisler. Daha önce gündeme tartışmalarla gelen İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclislerinde çoğunluk da AK Parti'den CHP'ye geçti.



Yerel seçimlerin ardından birçok il ve ilçede belediye meclislerinde çoğunluk değişti. Daha önce AK Parti'nin çoğunlukta olduğu belediye meclislerinde CHP yoğunluğu dikkat çekiyor.



Gündeme sık sık tartışmalarla gelen İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclislerinde de çoğunluk CHP'ye geçti. AK Parti büyükşehirlerde muhalefet partisi oldu.



16 milyonluk İstanbul'da Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 316 üyesi bulunuyor. Daha önce AK Parti'nin çoğunlukta olduğu mecliste yeni durumda 184 CHP üyesi, 130 AK Parti üyesi ve 2 MHP üyesi olacak.



Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi ise 148 üyeden oluşuyor. Kesin olmayan hesaplamalara göre Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 87 üyesinin CHP, 61 üyesinin ise AK Parti ve MHP’li üyelerden oluşması bekleniyor.



2019 seçimleri sonrasında 148 üyeli Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde, CHP ve İYİ Parti’nin toplam 40 üyesi vardı.