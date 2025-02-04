Kamu malına zarar verenleri ihbar edene 50 bin TL ödül!

Çukurkuyu Belediye Başkanı Ahmet Halisdemir, kamu mallarına zarar verenleri ihbar edenlere 50 bin TL ödül verileceğini duyurdu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Kamu malına zarar verenleri ihbar edene 50 bin TL ödül!
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Niğde'nin Çukurkuyu beldesinde, çöp konteynerlerine zarar verilmesi üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Halisdemir, kamu mallarına yönelik saldırılara sert tepki gösterdi. Halisdemir, devletin sahip olduğu her şeyin toplumun ortak değeri olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşın hizmetine sunulan kamu mallarına zarar vermek, vatan hainliğiyle eşdeğerdir. Düşmanın bile yapmayacağı bu vandallığı gerçekleştiren kişi ya da kişileri ihbar edenlere 50 bin TL ödül vereceğiz. Kamu malına zarar vermek, sadece belediyeye değil, tüm halkımıza zarar vermektir."

Belediye, kamu mallarına yönelik benzer saldırıları önlemek için ek önlemler alacaklarını da belirtti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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