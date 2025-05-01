Sendikacıyı yumruklayan Başkana 1 Mayıs ziyareti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde Altındağ Belediyesi’ni ziyaret etmesi, sendikalı işçilerin işten çıkarıldığı ve grevde olduğu bir döneme denk gelince tartışmalara yol açtı.

Ekrem Demir Ekrem Demir
Sendikacıyı yumruklayan Başkana 1 Mayıs ziyareti
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Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, kısa süre önce Hizmet-İş Sendikası Ankara 2 No’lu Şube Başkanı Recep Dere’ye yumruk atmasıyla gündeme gelmişti. Tiryaki’nin bu davranışı kamuoyunda tepki çekerken, Çalışma Bakanı Işıkhan’ın kendisiyle birlikte işçilere yönelik 1 Mayıs programı yapması “destek mesajı” olarak yorumlandı.

Altındağ Belediyesi, geçtiğimiz haftalarda sendikalı oldukları gerekçesiyle 49 işçinin işine son verdi. Bunun üzerine Hizmet-İş Sendikası 22 Nisan’da greve gitti. Grev devam ederken, Bakan Işıkhan grev çadırına uğramadan, Belediye Başkanı Tiryaki ile birlikte pazar alanında işçilerle temizlik yaptı.

Belediye Başkanı Tiryaki’nin, belediyeden çıkarılan işçilerin eylem çadırına gelerek, Sendika Başkanı Recep Dere’yi yumrukladığı anlar kameralara yansımıştı. Söz konusu görüntüler kamuoyunda büyük yankı uyandırmış, Tiryaki’nin AK Parti içinde de rahatsızlık yarattığı ve istifasının gündeme gelebileceği ileri sürülmüştü.

Çalışma Bakanı Işıkhan’ın, grevdeki işçileri ziyaret etmeden Tiryaki ile yan yana görüntü vermesi, özellikle sendika çevrelerinde “açık destek” olarak değerlendirildi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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