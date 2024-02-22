Togg, Kayseri'nin karlı yollarında

Türkiye’nin yerli otomobili Togg, Kayseri'de Erciyesi’in karlı yollarında başarılı bir sürüşe imza attı. T10X modelinin 4 çeker versiyonu karda sorunsuz bir şekilde yol aldı.

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Kayseri’nin Erciyes Dağına tırmanan araç, Türkiye’nin milli otomobili Togg. T10X modelinin 4 çeker versiyonu karlı yollarda test sürüşüne çıktı.

Çetin kış koşullarında karlı yollar bile Togg'u durduramadı. Araç sorunsuz bir şekilde seyrine devam etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç direksiyona geçti. Erciyes'te kar pistlerinde yerli otomobili test etti.

Başkan Büyükkılıç karlı yoldaki TOGG sürüş deneyimini basın mensuplarıyla paylaştı.

- Gerçekten kış şartlarına en uygun araç olduğunu test etmenin de onurunu taşıyorum. Erciyes'in zirvesinde yerli ve milli aracımızı görmek bizleri keyiflendirdi, sevindirdi. Kaptan Memduh başkan olunca bir fark oluyor. Adeta karları eritiyoruz ve ortalığı yakıyoruz. Kış şartlarına uygun. Şunu vurgulamak istiyorum, Türk insanına fırsat verildiğinde neler yapılacağını gösteren bir anlayışın yegane simgesi, ürünü. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere tüm emeği geçenlere minnet duyuyor, teşekkür ediyorum. İnşallah uzayda, savunma sanayinde, araç üretiminde, bilimde ve teknolojide de varız. Her alanda olmaya devam edeceğiz. Bu anlayış içerisinde de önümüzdeki süreçte gençlerimizi yüreklendirecek, onlara fırsat verecek ve gayretlerini artıracak, teşvik edecek çalışmalarla inşallah koşmaya devam ediyoruz.
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