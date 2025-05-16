Ulusal Kanal ayrıntılara ulaştı: Belediyelere harcama denetimi ve yeni yetki düzenlemesi yolda

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duyurduğu belediyelere yönelik düzenlemenin ayrıntılarına Ulusal Kanal ulaştı. Hazırlıkları süren düzenlemeyle birlikte, merkezi bütçeden aktarılan kaynakların amacı dışında kullanılması önlenecek. Kentsel dönüşüm yapmayan belediyelere ise ağır cezalar geliyor.

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Ulusal Kanal ayrıntılara ulaştı: Belediyelere harcama denetimi ve yeni yetki düzenlemesi yolda
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AK Parti kaynaklarının verdiği bilgilere göre, belediyelerle ilgili henüz tamamlanmış bir yasa teklifi bulunmuyor. Ancak ön hazırlıklar başlamış durumda. Düzenlemeyle birlikte büyükşehir, ilçe ve il belediyeleri ile il özel idareleri arasındaki yetki karmaşasının giderilmesi hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada belediye sistemini eleştirerek yeni bir düzenlemenin sinyalini vermişti. Erdoğan, yerel yönetim sisteminde "ıslah" gerektiğini belirtti.

Yeni düzenlemeyle belediyelerin yetkileri daraltılmayacak, ancak kamu kaynaklarının etkin kullanımı için denetim mekanizmaları güçlendirilecek. Kaynakların harcanma biçimi, yerel dinamiklerle merkezi denetimi birlikte içeren yeni bir yapıyla denetlenecek.

İlk aşamada belediyelerin su, kanalizasyon, ulaşım, çevre düzenlemeleri ve barınma gibi temel hizmet alanlarına öncelik vermesi beklenecek. Yetkililer, bazı belediyelerin içme suyu gibi acil altyapı yatırımları yerine merkezi bütçeyle konser düzenlediğine dikkat çekerek, bunun önüne geçileceğini belirtiyor.

AK Parti kaynakları, “Çöp toplanamıyor, ulaşım aksıyor ama belediyeler konserlerle meşgul. Bu tablo değişmeli” diyerek, bütçenin yalnızca tahsis edildiği alanlarda kullanılmasını sağlayacak yasal düzenlemeye vurgu yaptı.

Kentsel dönüşüm konusu da düzenlemede önemli yer tutuyor. Riskli bölgelerde dönüşümü geciktiren veya yerine getirmeyen belediyelere ciddi yaptırımlar uygulanacak.

Düzenlemede, vali ve kaymakamların yerel yönetimlerle koordinasyon görevlerinin daha aktif hale getirilmesi de planlanıyor.

Teklifin yeni yasama dönemine kalabileceği belirtilirken, sürece muhalefet partilerinin de dahil edilmesi gündemde.

CHP cephesinden ise düzenlemeye tepki geldi. CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, “Belediyeleri kaldırsın, Saray’dan yönetsin, başlarına da birer bürokrat atasın. Nasılsa kayyum atıyor” diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eleştiride bulundu.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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