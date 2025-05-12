Yumrukçu Başkandan skandal faaliyet: Altındağ Belediyesi'nin imkânlarını çiftliğinin inşaatında kullandı

Ankara’da Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’nin, belediyeye ait işçi ve araçları Bolu’daki kendi çiftliğinin inşaat ve bakım işlerinde kullandığı ortaya çıktı. Tiryaki, geçtiğimiz ay işten atılan belediye işçilerinin kurduğu eylem çadırında sendika başkanını yumruklamasıyla gündeme gelmişti.

Ekrem Demir Ekrem Demir
Yumrukçu Başkandan skandal faaliyet: Altındağ Belediyesi'nin imkânlarını çiftliğinin inşaatında kullandı
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Belediye işçileri, Altındağ Belediyesi'ne ait araçlarla Bolu’ya götürüldüklerini, burada orman temizliği, yol asfaltlama, duvar örme ve su tesisatı döşeme gibi işler yaptıklarını anlattı.

Bir işçi yaşadıklarını şöyle anlattı:
“2014 yılında belediyede işe başladım. Bir gün transit araçlarla bizi Bolu’ya götürdüler. Ormanda kozalak temizledik. Götürdüğüm kamyondaki malzemenin kilit taşı olduğunu çiftlikte öğrendim. Kamyonu çiftliğin duvarı önüne boşalttım.”

İşçiler, cep telefonlarıyla fotoğraf çekmelerine izin verilmediğini, çektikleri görsellerin zorla sildirildiğini belirtti. Bir işçi, “Facebook’a yüklediğim tek bir fotoğraf kaldı. Telefonumu aldılar, o an tartışma yaşandı” dedi.

Olayın 2016 yılında gerçekleştiği belirtildi. Bolu’nun merkez ilçesine bağlı Fasıl Köyü yakınındaki çam ormanları içinde yer alan çiftliğin tüm bakım ve onarım işlerinin belediye personeline yaptırıldığı iddia edildi.

Bir başka işçi, “10 yıllık belediye çalışanıyım. Beni de götürdüler. Ormanda kozalak topladık, bazı arkadaşlar su tesisatı döşedi, duvar ördü. Belediyeye ait asfalt kamyonu da oradaydı” diyerek yaşananları doğruladı.

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, geçen ay işten çıkarılan 49 işçinin eylem çadırına müdahale etmiş, çadırı yıktırmaya çalışmış ve sendika başkanına yumruk atmıştı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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