Metrobüs kazasında hayatını kaybeden Ebru Heper’in acı dolu hikayesi

Heper, yalnızca bir yıl önce bebeğini kaybetmiş, 40 gün önce ise kayınpederini toprağa vermişti. Acılı eş Sabri Heper, üst üste yaşadığı kayıplarla yıkıldı.

Haramidere Sanayi Sitesi'nde bir otomotiv firmasında çalışan Ebru Heper, normalde cumartesi günü saat 15.00’te mesaisini tamamlayacaktı. Ancak o gün ek mesaiye kaldı. 16.00 sıralarında ise ölümcül kazanın yaşandığı metrobüse bindi.

Kazanın ardından, Heper’in sadece bebeğini ve kayınpederini değil, geride gözü yaşlı bir eş bıraktığı da ortaya çıktı. Sabri Heper, kısa sürede ailesinden üç kişiyi kaybederek tarifsiz bir acıyla baş başa kaldı.