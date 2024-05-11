1 DEAŞ şüphelisi tutuklandı
DEAŞ’a yönelik yürütülen operasyonda Yozgat’ta gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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