1 DEAŞ şüphelisi tutuklandı

DEAŞ’a yönelik yürütülen operasyonda Yozgat’ta gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

1 DEAŞ şüphelisi tutuklandı
Editör: Yağmur Biçen
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DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.


Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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