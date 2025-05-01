1 Mayıs'ta fırtına ve sağanak alarmı: 63 ilde yoğun yağış bekleniyor!

Tahminlere göre, Manisa, İzmir, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Zonguldak, Bartın, Sinop, Artvin, Rize, Iğdır, Mardin, Batman, Bitlis, Şırnak, Hakkâri ve Van dışındaki tüm illerde bu saat aralığında yağış görülecek.

Rüzgarın; Marmara’da kuzey ve kuzeydoğudan, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da ise güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (40-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yer yer toz taşınımı da bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normalleri civarında seyredeceği bildirildi.

1 Mayıs bölge bölge hava durumu özetleri:

Marmara: Parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusu ile Balıkesir çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. Yağışların; Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Bursa ve Balıkesir’in güneyinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgâr kuzey ve kuzeydoğudan fırtına şeklinde esecek.

Ege: Parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü yağış görülecek. Yağışlar özellikle İç Ege ile Kütahya ve Uşak çevrelerinde kuvvetli olacak. Kıyı kesimlerde rüzgâr zaman zaman fırtına hızına çıkacak.

Akdeniz: Bölge genelinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak bekleniyor. Doğu Akdeniz’de rüzgar, güneyli yönlerden fırtına şeklinde esecek.

İç Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde aralıklı sağanak yağış bekleniyor. Yağışların kuzeybatı kesimleri, Kayseri’nin güney ve doğusu ile Sivas çevresinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu. Genel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar batı kesimlerde yer yer kuvvetli olabilir.

Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu. Bölgede sağanak yağış etkili olacak. Tokat çevresinde öğleden sonra yağışlar kuvvetli olacak.

Doğu Anadolu: Van ve Iğdır hariç bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rüzgar güneyli yönlerden fırtına şeklinde esecek. Güneydoğuda toz taşınımı öngörülüyor.

Güneydoğu Anadolu: Öğle saatlerinden itibaren bölge genelinde sağanak yağış etkili olacak. Rüzgâr güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esecek. Toz taşınımı da görülecek.