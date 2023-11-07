1 Ton 168 Kilogram Esrar Yakalandı! Diyarbakır'da Kritik Operasyon

Diyarbakır'da önemli bir uyuşturucu operasyonuan imza atıldı. Lice'deki operasyonda 1 ton 168 kilogram esrar ve 243 bin 250 kök uyuşturucu bitkisi ele geçirildi.

1 Ton 168 Kilogram Esrar Yakalandı! Diyarbakır'da Kritik Operasyon
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Diyarbakır'da önemli bir uyuşturucu operasyonuna imza atıldı. Operasyona ilişkin detayları Diyarbakır Valiliği açıkladı.

Buna göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından, terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucuyu ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla Lice'ye bağlı Güldiken Mahallesi kırsalında "Eren Huzur İlkbahar-Yaz Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç-2 Operasyonu" gerçekleştirildi.

Toplam 25 ayrı noktada yapılan operasyonda, 1 ton 95 kilogram kubar, 73 kilogram toz esrar, 177 bin 250 kök Hint keneviri, 66 bin kök skunk bitkisi, uzun namlulu silah ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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