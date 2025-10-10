10 milyon lira için arkadaşının çocuğunu rehin alıp evi yakmıştı: 44 yıl hapis cezası istendi

Eskişehir’de, arkadaşının çocuğunun boğazına falçata dayayan ve ailesinden 10 milyon lira istediği iddia edilen tutuklu sanık için savcı, 23 yıldan 44 yıla kadar hapis cezası talep etti. Sanık duruşmada mevcutlu getirildi; duruşma ertelendi.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Habib Kara tekerlekli sandalyeyle hazır bulundu. Savcı esas hakkındaki mütalaasında, Kara hakkında “çocuğa karşı kasten öldürmeye teşebbüs”, “kişiyi hürriyetten yoksun kılma”, “nitelikli yağma” ve “mala zarar verme” suçlarından 23 yıldan 44 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Olayda, fırın işletmecisi olduğu belirtilen Habib Kara’nın Şubat ayında çocukluk arkadaşı İsmail Y.’nin evine gittiği, burada çiftin 1,5 yaşındaki oğlunun boğazına falçata dayadığı ve ailesinden 10 milyon lira talep ettiği ileri sürüldü. Müşteki avukatı İsmail Doğancan Çıra, duruşmada şüphelinin eve ekmek getirdiğini düşündükleri sırada içeri girip çocuğun boğazına falçata dayadığını anlattı. Avukat, şüphelinin yanında bıraktığı notta “Eğer abim 10 milyon lira vermezse senin çocuğunu öldüreceğim” yazılı olduğunu söyledi.

Müvekkilinin çocuğunu kurtarmaya çalışırken çocuğun boğazının kesildiğini belirten avukat, şüphelinin daha sonra kendi evine gidip doğalgaz vanalarını açtığını, eve benzin döküp yangın çıkardığını ve çatıdan atlayarak intihara teşebbüs ettiğini aktardı. Olay sonrası Habib Kara ile arbede sonucu yaralanan 1,5 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı; Kara taburcu edildikten sonra tutuklandı.

Mahkeme heyeti, savcılığın mütalaasına karşı sanık ve avukatına savunma hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

rehin Eskişehir
