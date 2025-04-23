105. yılında Meclis ve Atatürk coşkusu Anıtkabir'e taştı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahı, sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşların akınına uğradı. Ellerinde Türk bayraklarıyla Anıtkabir’e gelen vatandaşlar, çocuklarıyla birlikte Atatürk'ü ziyaret etti.

Vatandaşlar duygularını böyle dile getirdi:

"Bu güzel günde milli birlik ve beraberliğin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Yaşasın Türk bilinci, yaşasın ulusal egemenlik!"

"Bugün, Atamızın bize armağan ettiği özel bir gün. Biz de çocuklarımızla birlikte Atamızı ziyaret etmek istedik."

"105 yıl önce kurulan Meclis'in bize mirası olan bu günü, Atatürk’ü yalnız bırakmadan kutlamak istiyoruz."

"Eskiden bizim bayramımızdı, şimdi çocuklarımızı getiriyoruz, onlara Atatürk’ü anlatıyoruz."

"Atatürk’e şükran borçluyuz, çok gururluyuz, çok şanslıyız. Onun kıymetini bilebilmeyi umut ediyorum. Umarım yöneticilerimiz de onu anlamaya çalışır."

"Ben Kırgızistanlıyım. Atatürk’ü görmeye geldim."

"Gaziantep’ten geldim. Çok heyecanlıyım ve mutluyum."

"Oğlumla birlikte Anıtkabir’i ziyaret ettik. Çok gururluyuz."

"Tüm ulusumuzun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun."

Türkiye’nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen ziyaretçiler, bu anlamlı günde Atatürk’e olan bağlılıklarını bir kez daha gösterdi. Anıtkabir’de en çok vurgulanan duygu ise milli birlik ve beraberlik oldu.