Valilik açıkladı: Panik nedeniyle yüksekten atlayan 151 kişi yaralandı

Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından saat 15.30 itibarıyla enerji arzında, doğalgaz ve içme suyu ile kanalizasyon altyapısında genel hayatı etkileyecek bir olumsuzluk yaşanmamıştır.

Depremde herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır. Ancak panik nedeniyle yüksekten atlama sonucu 151 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılarımızın tedavileri hastanelerde sürmekte olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır.

Şehir genelinde yerleşim olan binalarda herhangi bir yıkım söz konusu değildir. Sadece Fatih ilçemizde metruk bir bina yıkılmış, olayda ölen ya da yaralanan olmamıştır.

İlgili kurum ve kuruluşlarımızın sahadaki incelemeleri sürmektedir.”