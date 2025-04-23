Valilik açıkladı: Panik nedeniyle yüksekten atlayan 151 kişi yaralandı

İstanbul Valiliği, Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin resmi açıklama yaptı. Açıklamada, kent genelinde can kaybı yaşanmadığı, altyapıda ciddi bir hasar bulunmadığı belirtildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Valilik açıkladı: Panik nedeniyle yüksekten atlayan 151 kişi yaralandı
Yayınlanma:

Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından saat 15.30 itibarıyla enerji arzında, doğalgaz ve içme suyu ile kanalizasyon altyapısında genel hayatı etkileyecek bir olumsuzluk yaşanmamıştır.

Depremde herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır. Ancak panik nedeniyle yüksekten atlama sonucu 151 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılarımızın tedavileri hastanelerde sürmekte olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır.

Şehir genelinde yerleşim olan binalarda herhangi bir yıkım söz konusu değildir. Sadece Fatih ilçemizde metruk bir bina yıkılmış, olayda ölen ya da yaralanan olmamıştır.

İlgili kurum ve kuruluşlarımızın sahadaki incelemeleri sürmektedir.”

İstanbul'da yarın okullar tatil edilecek mi? Bakan yanıtladıİstanbul'da yarın okullar tatil edilecek mi? Bakan yanıtladıYurt
Deprem anında nereye gidilir? İşte ilçe ilçe toplanma alanlarıDeprem anında nereye gidilir? İşte ilçe ilçe toplanma alanlarıYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

deprem yaralanma
Günün Manşetleri
Meteorolojiden 53 il için sağanak alarmı
105. yılında Meclis ve Atatürk coşkusu Anıtkabir'e taştı
1 Mayıs öncesi işçilerin talebi net
AFAD' dan deprem sonrası kritik uyarı!
Bakan Yerlikaya'dan İstanbul depremiyle ilgili ilk açıklama
İstanbul'da şiddetli deprem!
Doğu Perinçek'ten 23 Nisan mesajı
Bugün toplu taşıma ücretsiz!
Erken seçim tartışmasına Bahçeli noktayı koydu
Türk Altın: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun
Çok Okunanlar
İstanbul'daki şiddetli depremin ardından Naci Görür'den flaş uyarı İstanbul'daki şiddetli depremin ardından Naci Görür'den flaş uyarı
Meteorolojiden 53 il için sağanak alarmı Meteorolojiden 53 il için sağanak alarmı
Deprem anında yapılması gerekenler: Hayat kurtaran 20 kritik adım Deprem anında yapılması gerekenler: Hayat kurtaran 20 kritik adım
Altın fiyatlarında şok dalgalanma Altın fiyatlarında şok dalgalanma
Altın mı euro mu? Altın mı euro mu?