12 ilde eş zamanlı operasyon: Tokat merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında 21 tutuklama

Tokat merkezli yürütülen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 34 şüpheliden 21’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
12 ilde eş zamanlı operasyon: Tokat merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında 21 tutuklama
Yayınlanma:

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Tokat Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı bahis suçuna yönelik operasyon düzenlendi.

Tokat merkezli operasyonda Adana, Ankara, İstanbul, Antalya, Aksaray, Edirne, Kahramanmaraş, Elazığ, Malatya, Mersin ve Sakarya illerinde şüphelilere yönelik eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonlarda 34 kişi gözaltına alındı.

21 ZANLI TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 34 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildiği bildirildi. Yapılan sorgulamanın ardından şüphelilerden 21’i tutuklanırken, 13 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hayalet öğrenci skandalı büyüyor! 21 özel okulun ruhsatı iptalHayalet öğrenci skandalı büyüyor! 21 özel okulun ruhsatı iptalEğitim
Gıda deposunda skandal: Etiketsiz ürünler, hijyen dışı koşullar!Gıda deposunda skandal: Etiketsiz ürünler, hijyen dışı koşullar!Sağlık

Kaynak: Anadolu Ajansı

tokat
Günün Manşetleri
Hayalet öğrenci skandalı büyüyor!
Türkiye'den Netanyahu Hükümetine kınama
Bugün Cengiz Topel’in ölüm yıl dönümü
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu
Hafta sonu planı yapacaklar dikkat!
12 milyon liralık sahte gıda ele geçirildi!
7 ayda 110 çete çökertildi, 42 milyar TL'ye el konuldu
FETÖ mahrem imamı yakalandı!
Hakan Fidan, Ahmed eş-Şara ile görüştü
Gazze'de son 24 saatte katliam
Çok Okunanlar
Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! Hafta sonu planı yapacaklar dikkat!
Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor mu? Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor mu?
Gece yarısı Balıkesir sallandı! Deprem korkuttu Gece yarısı Balıkesir sallandı! Deprem korkuttu
Denizli’de kan donduran olay: Annesini dakikalarca dövdü Denizli’de kan donduran olay: Annesini dakikalarca dövdü
Motorine indirim! İşte 8 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları Motorine indirim! İşte 8 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları