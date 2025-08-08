12 ilde eş zamanlı operasyon: Tokat merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında 21 tutuklama
Tokat merkezli yürütülen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 34 şüpheliden 21’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Tokat Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı bahis suçuna yönelik operasyon düzenlendi.
Tokat merkezli operasyonda Adana, Ankara, İstanbul, Antalya, Aksaray, Edirne, Kahramanmaraş, Elazığ, Malatya, Mersin ve Sakarya illerinde şüphelilere yönelik eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonlarda 34 kişi gözaltına alındı.
21 ZANLI TUTUKLANDI
Gözaltına alınan 34 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildiği bildirildi. Yapılan sorgulamanın ardından şüphelilerden 21’i tutuklanırken, 13 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı