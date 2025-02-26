12 yıl boyunca kardeşinin kimliğiyle saklanan firari yakalandı

Eskişehir'de yapılan başarılı bir operasyonla, 12 yıl boyunca kardeşinin kimliğini kullanan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari bir şahıs yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Bürosu ekiplerinin gerçekleştirdiği titiz çalışma sonucu, 57 yaşındaki A.R.İ. uzun süredir saklandığı adreste ele geçirildi.

HÜKÜMLÜ KARDEŞİNİN KİMLİĞİYLE GİZLENDİ

A.R.İ.'nin, "iftira", "kamu malına zarar verme", "başkalarına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanma" ve "ibadete ayrılmış eşya hakkında hırsızlık" suçlarından 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasına çarptırıldığı belirlendi. Ancak firari hükümlü, uzun süre yasal işlemlerden kaçmak için kardeşinin kimliğini kullanarak gizlendi.

Emniyet güçlerinin, aranan şahısların yakalanması amacıyla yürüttüğü çalışma, A.R.İ.'nin saklandığı adresin tespit edilmesiyle sonuçlandı. Kardeşinin kimliğiyle güvenli bir şekilde saklandığı belirlenen firari, polis ekipleri tarafından yapılan operasyonla yakalandı.

Yakalanan A.R.İ. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.