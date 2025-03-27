120 milyon liralık vurgunun ardından şaşırtan pankart!

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde faaliyet gösteren bir kuyumcunun, yüksek kazanç vaadiyle müşterilerini dolandırdığı ortaya çıktı. İddiaya göre, kuyumcu O.B., piyasa fiyatının üzerinde altın alarak müşterilerine paralarını daha sonra ödeyeceğini söylüyor, piyasa değerinin altında altın satışı yaparak da yine teslimatı ileri bir tarihe bırakıyordu.

Bu yöntemle tam 116 müşterinin yaklaşık 120 milyon lira değerinde altın ve parasını dolandırdığı öne sürülen O.B., Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Polis ekipleri, O.B. ile birlikte 14 kişiyi gözaltına aldı. Operasyon kapsamında 7 milyon lira değerinde döviz ve altına el konuldu.

3 KİŞİ TUTUKLANDI, 11 KİŞİ SERBEST

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheliden kuyumcu O.B. ve iki firma müdürü tutuklandı. Diğer 11 şüpheliden biri ev hapsi cezasına çarptırılırken, 10 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayın yankıları sürerken, dolandırıcılık mağdurları paralarını geri alıp alamayacaklarını merak ediyor.

TUTUKLANAN KUYUMCUDAN ŞAŞIRTAN MESAJ

Olayın en dikkat çeken gelişmesi ise tutuklanan kuyumcunun dükkanına asılan pankart oldu. Kuyumcunun yakınları tarafından asıldığı belirtilen pankartta şu ifadeler yer aldı:

"Kimseyi mağdur etmek istemedik. 14.03.2025 tarihinde ani gelişen olaylar sonucunda geçici olarak kapatmak zorunda kaldık. Koşullarımız düzeldiği an en kısa sürede mağduriyetler giderilecektir."