12’nci kattan atlayan Şevval Şahin kurtarılamadı!

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel’deki yangın faciasında, 12’nci kattan atlayarak ağır yaralanan 25 yaşındaki Şevval Şahin’den acı haber geldi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
12’nci kattan atlayan Şevval Şahin kurtarılamadı!
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Yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 77’ye yükselirken, Şevval Şahin’in dün gece tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Bartın’da yaşayan ve 1,5 ay önce Grand Kartal Otel’de garson olarak çalışmaya başlayan Şahin, yangın sırasında personel katında mahsur kaldı. Pencereden atlamadan önce babası Erdal Şahin ile görüntülü konuştuğu, bu zor kararı konuşma sırasında aldığı ortaya çıktı.

Yangının ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi altına alınan Şahin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Genç kadının ölümü, hem ailesini hem de onu tanıyanları derin bir yasa boğdu.

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