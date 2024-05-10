13 il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 13 il için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı verdi. Yurda yarın yağışlı hava hakim olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de cuma günü akşam saatlerinden pazar sabahına kadar vatandaşları uyardı. Öte yandan Ege Bölgesi illerinde etkili olan çöl tozları görüş mesafesini düşürdü, hava kalitesi azaldı.

Hava sıcaklıkları hafta sonundan itibaren mevsim normallerinin altına iniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 13 il için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı verdi.



Sarı kodlu uyarı verilen iller Antalya, Balıkesir, Burdur, Çanakkale, Edirne, Hakkari, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Muğla, Tekirdağ, Van olarak açıklandı.



Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve batısı, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yağış bekleniyor.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı da kentte cuma günü akşam saatlerinden itibaren başlayacak sağanağın Pazar sabahına kadar etkili olacağını açıkladı.



Öte yandan Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ve Cumartesi günü Doğu Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da etkili olan toz taşınımının pazar sabah saatlerinden itibaren yurdu terk edeceği tahmin ediliyor.



Toz taşınımının Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu'da orta kuvvette, Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli, diğer yerlerde hafif, zaman zaman orta kuvvette olacağı tahmin ediliyor.



Hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme, yağış anında çamur şeklinde yağış ve sağlık problemleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



İzmir'de etkili olan çöl tozu, sabah saatlerinde görüş mesafesinde düşme ve hava kalitesinde azalmaya yol açtı.