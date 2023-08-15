14 şehirde PKK operasyonu! 32 şüpheli yakalandı

Yurt içinde terör örgütü PKK'nın şehirlerdeki yapılanmalarına yönelik operasyonlar devam ediyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan çalışmalarda, MASAK ve HTS raporlarıyla 37 zanlının, terör örgütü PKK/KCK üyeliğinden hükümlü ve tutuklulara para yatırarak örgüte finans sağladıkları tespit edildi.

Söz konusu 37 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, İzmir merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyonun düğmesine basıldı.

Yapılan operasyonlarda 32 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda 1 ruhsatsız av tüfeği, örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.

Firari zanlıların yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.