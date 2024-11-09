15. Boğaziçi Zirvesi tamamlandı

Uluslararası İşbirliği Platformu tarafından düzenlenen ve 50'den fazla ülkeden iş ve siyaset insanlarını ağırlayan Boğaziçi Zirvesi tamamlandı. Zirvede konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye’nin halihazırda 269,2 milyar dolar yatırımla 83 binden fazla çok uluslu şirkete ev sahipliği yaptığını belirtti. Bolat, küresel doğrudan yabancı yatırımlar içindeki payını yüzde 1,5’a çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.



50’den fazla ülkeden gelen iş ve siyaset insanlarını bir araya getiren Boğaziçi Zirvesi 7-8 kasım günlerinde İstanbul’da düzenlendi.



Uluslararası İşbirliği Platformu tarafından düzenlenen Boğaziçi Zirvesi’nin 15’incisi ‘Geleceğe Köprüler Kurmak: barış, teknoloji, sürdürülebilirlik’ ana temasıyla toplandı.



Açılış konuşmasını yapan Ticaret Bakanı Profesör Doktor Ömer Bolat, Türkiye'nin artık küresel şirketlerin yönlendirildiği bölgesel bir merkez olarak hizmet verdiğini belirtti.



Açıklamasını İngilizce yapan Bolat, Türkiye'nin yabancı firmalar için çok önemli fırsatlar sunduğuna işaret etti. Uluslararası firmaları Türkiye'deki yatırım fırsatlarından yararlanmaya davet etti. Bolat, Türkiye’nin Körfez ülkeleriyle ikili ticaret hacminin 2002-2023 döneminde 2,1 milyar dolardan 31,4 milyar dolara yükseldiğinin bilgisini verdi.



Ulusal Kanal'a değerlendirmeler yapan Fuzul Holding Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, Boğaziçi Zirvesi'nin Türkiye ile Dünya arasında köprü vazifesi gördüğünü söyledi.





Uluslararası İşbirliği Platformu Başkanı Cengiz Özgencil de Boğaziçi Zirvesi'nin çözümler bulma ve köprüler kurma yollarını açtığını belirtti.

