16 terörist etkisiz hale getirildi

Yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadele kararlılıkla sürüyor.

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit edilen 15 PKK/YPG'li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde belirlenen 1 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, "Şehitlerimiz için, milletimiz için, aziz vatanımız için durmadan, yorulmadan tüm gücümüzle mücadeleye devam!" mesajını paylaştı.

