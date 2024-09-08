16 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit edilen 15 PKK/YPG'li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde belirlenen 1 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirdi.

Mert Sagit Mert Sagit
16 terörist etkisiz hale getirildi
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Yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadele kararlılıkla sürüyor.

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit edilen 15 PKK/YPG'li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde belirlenen 1 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, "Şehitlerimiz için, milletimiz için, aziz vatanımız için durmadan, yorulmadan tüm gücümüzle mücadeleye devam!" mesajını paylaştı.

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