16 yaşındaki çocuk, tartıştığı babasını öldürdü

Konya'nın Akşehir ilçesinde korkunç bir aile içi cinayet yaşandı. İ.Ö. (16), henüz belirlenemeyen bir sebeple tartıştığı babası Özcan Özer'i (40) av tüfeğiyle vurarak hayatını kaybetmesine neden oldu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
16 yaşındaki çocuk, tartıştığı babasını öldürdü
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Tartışmanın ardından İ.Ö., av tüfeğini alarak babasına ateş etti. Babası Özcan Özer, vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı kurşunlarla kanlar içinde yere yığıldı.

Aile üyelerinin ihbarı üzerine jandarma ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Özcan Özer yaşamını yitirdi.

Cinayetin ardından jandarma ekipleri, İ.Ö.'yü gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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