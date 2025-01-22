16 yaşındaki çocuk, tartıştığı babasını öldürdü

Tartışmanın ardından İ.Ö., av tüfeğini alarak babasına ateş etti. Babası Özcan Özer, vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı kurşunlarla kanlar içinde yere yığıldı.

Aile üyelerinin ihbarı üzerine jandarma ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Özcan Özer yaşamını yitirdi.

Cinayetin ardından jandarma ekipleri, İ.Ö.'yü gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.