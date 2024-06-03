16 yaşındaki genç bileklerini keserek intihar etti

Olay, Trabzon’un Araklı ilçesinde yaşandı. Bir genç bileklerini keserek intihar etti.

16 yaşındaki genç bileklerini keserek intihar etti
Editör: Yağmur Biçen

Araklı  ilçesinin Merkez Mahallesi Deniz Sokak’ta gerçekleşen olayda alınan bilgiye göre, Yıldırım ailesinin 16 yaşındaki çocukları Umut Yıldırım (16) dün akşam evine gitmeyince ailesi telaşa kapıldı.

Yapılan aramalar sonucunda genç çocuk bulunamazken, bugün sabah saatlerinde oturdukları binanın bodrum katında bileklerini keserek intihar etmiş şekilde bulundu. Saffet Çebi Lisesi 10. sınıf öğrencisi Umut Yıldırım'ın ölümü ile ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# intihar # 16 Yaşında
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