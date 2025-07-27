17 yıllık sır çözüldü: Yozgat’ta baba cinayetini oğlu itiraf etti!

Yozgat’ın merkeze bağlı Cihanpaşa köyünde 2008 yılında yaşanan olayda, 70 yaşındaki M.Ü’nün evinde hayatını kaybettiği bildirilmiş ve ölümünün doğal nedenlerle gerçekleştiği düşünülerek defni gerçekleştirilmişti. Ancak yıllar sonra gelen bir ihbar ya da şüpheli durum, olayın yeniden ele alınmasına neden oldu.

JASAT, 17 YIL SONRA CİNAYETİ ÇÖZDÜ

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kapsamlı bir çalışma başlattı. Yozgat, Ankara ve Bursa’da delil toplayan ekipler, M.Ü’nün ölümünde şüpheli durumlara ulaşarak 9 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınanlar arasında maktulün eşi ve çocukları da yer aldı.

OĞLU İTİRAF ETTİ: “BABAMI BEN ÖLDÜRDÜM”

Gözaltına alınan şüpheliler arasında yer alan M.Ü.’nün oğlu Y.Ü. (38), jandarmadaki sorgusunda cinayeti itiraf etti. Zanlı, 17 yıl önce babasını pompalı tüfekle öldürdüğünü söyledi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Ü., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen diğer 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.