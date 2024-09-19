18 yaşındaki genç motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Sakarya’nın Pamukova ilçesindeki D-650 kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, 18 yaşındaki Ramazan Ali Nemli motosikletiyle tıra arkadan çarptı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
18 yaşındaki genç motosiklet kazasında hayatını kaybetti
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Kaza, Mekece Mahallesi yakınlarında yaşandı. Bilecik yönüne doğru ilerleyen bir motosiklet grubundaki Ramazan Ali Nemli, 54 AFC 3638 plakalı motosikletiyle seyir halindeyken, H.İ.O. yönetimindeki 43 ABH 797 plakalı tıra çarptı. Genç sürücü, kaza sonrası ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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