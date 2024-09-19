18 yaşındaki genç motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Kaza, Mekece Mahallesi yakınlarında yaşandı. Bilecik yönüne doğru ilerleyen bir motosiklet grubundaki Ramazan Ali Nemli, 54 AFC 3638 plakalı motosikletiyle seyir halindeyken, H.İ.O. yönetimindeki 43 ABH 797 plakalı tıra çarptı. Genç sürücü, kaza sonrası ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.