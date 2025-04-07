2 günde 5 can kaybı: Kuzey Marmara Otoyolu’nda peş peşe kazalar

Kuzey Marmara Otoyolu’nda hafif ticari aracın TIR’a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Aynı noktada iki gün önce yaşanan bir başka kazada ise 4 kişi yaşamını yitirmişti. Uzmanlar, kazaların temel nedeninin hız ve takip mesafesi ihlali olduğunu vurguladı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
2 günde 5 can kaybı: Kuzey Marmara Otoyolu’nda peş peşe kazalar
Yayınlanma:

Kaza, 7 Nisan Pazartesi sabah saatlerinde Pendik Mecidiye gişelerinde Ankara istikametinde meydana geldi. Gişelerde ödeme yapan TIR’a arkadan çarpan hafif ticari araç, çarpmanın etkisiyle TIR’ın altına girdi. Araç hurdaya dönerken, sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazanın şiddeti, aracın hız göstergesinin 130 kilometrede takılı kalmasıyla gözler önüne serildi. Aynı noktada 5 Nisan’da da benzer bir kaza yaşanmış ve 4 kişi hayatını kaybetmişti.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, yaşanan kazaların temelinde insan hatasının olduğunu vurguladı.

“Otoyollardaki kazaları incelediğimizde, aşırı hız ve takip mesafesinin korunmamasının öne çıktığını görüyoruz.”

Kazayla birlikte, TIR, kamyon ve kamyonetlerdeki tampon ve koruma demiri yapısı da yeniden tartışma konusu oldu. Ancak uzmanlara göre, uygun tampon sistemleri yüksek hızdaki kazalarda tek başına yeterli değil.

“Tampon sistemi düşük hızlarda kazanın etkisini azaltabilir. Ancak 100-130 kilometre üzeri hızlarda bu sistemlerin etkisi kalmıyor. Çünkü hızın karesiyle orantılı enerji açığa çıkıyor.”

Prof. Dr. Ilıcalı, kazaları yalnızca gişelere bağlamamak gerektiğini belirterek Türkiye genelinde ölümlü kazaların büyük kısmının şehir içi yollarda meydana geldiğini hatırlattı. Trafik güvenliği için uzun vadeli çözümlere işaret etti.

“Kalıcı trafik bilinci küçük yaşta oluşturulmalı. Bunun yanında caydırıcı cezalar da şart. Trafikte küçük hata yoktur. Her kural hayati önem taşır.”

Yarın bu ilçelerde elektrik olmayacak: 8 Nisan 2025 elektrik kesintileriYarın bu ilçelerde elektrik olmayacak: 8 Nisan 2025 elektrik kesintileriYurt
İhracat yasağı üreticiyi sarstı: Fiyatlar düşebilir, zarar büyüyebilirİhracat yasağı üreticiyi sarstı: Fiyatlar düşebilir, zarar büyüyebilirEkonomi

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

trafik kazası uyarı
Günün Manşetleri
Meteoroloji 57 il için alarm verdi
500 milyonluk dolandırıcılık çetesi yakalandı
İhracat yasağı üreticiyi sarstı
Siyaset ve ekonomi eşzamanlı çöküyor
Çiğli Belediyesi'nden çıkarılan kadın emekçiler
Milli Eğitim Bakanlığı’nda mülakat krizi
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
86 tutuklama, onlarca silah ele geçirildi
Yeni ölümcül bir tür tespit edildi
Bakan Şimşek’ten kritik açıklama
Çok Okunanlar
İndirimler bugün başladı, yetişen alıyor: BİM 8-14 Nisan aktüel ürünler kataloğu İndirimler bugün başladı, yetişen alıyor: BİM 8-14 Nisan aktüel ürünler kataloğu
700 bin TL'ye 1 ayda ne kadar faiz getirisi veriliyor? 700 bin TL'ye 1 ayda ne kadar faiz getirisi veriliyor?
İslam Memiş altın alacaklara seslendl: "Büyük hata!" İslam Memiş altın alacaklara seslendl: "Büyük hata!"
Yarın bu ilçelerde elektrik olmayacak: 8 Nisan 2025 elektrik kesintileri Yarın bu ilçelerde elektrik olmayacak: 8 Nisan 2025 elektrik kesintileri
Meteoroloji 57 il için alarm verdi Meteoroloji 57 il için alarm verdi