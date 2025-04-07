2 günde 5 can kaybı: Kuzey Marmara Otoyolu’nda peş peşe kazalar

Kaza, 7 Nisan Pazartesi sabah saatlerinde Pendik Mecidiye gişelerinde Ankara istikametinde meydana geldi. Gişelerde ödeme yapan TIR’a arkadan çarpan hafif ticari araç, çarpmanın etkisiyle TIR’ın altına girdi. Araç hurdaya dönerken, sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazanın şiddeti, aracın hız göstergesinin 130 kilometrede takılı kalmasıyla gözler önüne serildi. Aynı noktada 5 Nisan’da da benzer bir kaza yaşanmış ve 4 kişi hayatını kaybetmişti.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, yaşanan kazaların temelinde insan hatasının olduğunu vurguladı.

“Otoyollardaki kazaları incelediğimizde, aşırı hız ve takip mesafesinin korunmamasının öne çıktığını görüyoruz.”

Kazayla birlikte, TIR, kamyon ve kamyonetlerdeki tampon ve koruma demiri yapısı da yeniden tartışma konusu oldu. Ancak uzmanlara göre, uygun tampon sistemleri yüksek hızdaki kazalarda tek başına yeterli değil.

“Tampon sistemi düşük hızlarda kazanın etkisini azaltabilir. Ancak 100-130 kilometre üzeri hızlarda bu sistemlerin etkisi kalmıyor. Çünkü hızın karesiyle orantılı enerji açığa çıkıyor.”

Prof. Dr. Ilıcalı, kazaları yalnızca gişelere bağlamamak gerektiğini belirterek Türkiye genelinde ölümlü kazaların büyük kısmının şehir içi yollarda meydana geldiğini hatırlattı. Trafik güvenliği için uzun vadeli çözümlere işaret etti.

“Kalıcı trafik bilinci küçük yaşta oluşturulmalı. Bunun yanında caydırıcı cezalar da şart. Trafikte küçük hata yoktur. Her kural hayati önem taşır.”