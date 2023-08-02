2 Temmuz Kara yollarında durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun TEM İzmit-Akmeşe kavşakları Ankara-İstanbul istikametinde bakım ve onarım çalışması nedeniyle bant aktarımı yapılıyor. Bu bölgede ulaşım İstanbul-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun Şanlıurfa istikameti 15-19. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım yolun bir bölümünden kontrollü sürdürülüyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil) Gemlik Serbest Bölge-Çağlayan kavşakları 7-13. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması dolayısıyla İstanbul yönünde sağ şerit trafiğe kapatıldı. Otoyolun İzmir yönünde de banket kapatma uygulaması yapılıyor.

Ankara-Aksaray yolunun Aksaray şehir geçişindeki üst geçitte derz çalışmaları nedeniyle Aksaray-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, sürücüler toplayıcı yola yönlendiriliyor.

Iğdır-Aralık-Dilucu Sınır Kapısı yolunun 73-78. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Nevşehir-Ürgüp-Kayseri yolunun 20-26. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Artvin-Erzurum ayrımı-Yusufeli-İspir yolunun 0-13. kilometrelerindeki 3 tünel ve güzergahlarında başlatılan elektrik-elektronik ve drenaj sistemleri bakım ve onarım çalışması nedeniyle saat 17.30'a kadar ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.

Zara-İmranlı-Erzincan yolunun 4-22. kilometrelerinde sathi kaplama çalışması sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.

Samsun-Ordu yolunun 0-6. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

İnebolu-Küre-Kastamonu yolunun 27-33. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.