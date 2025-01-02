2025 yılında en düşük mühendis maaşı belli oldu

Mühendis maaşlarının 2025 yılı itibarıyla ne kadar olacağı merak ediliyor. Asgari ücretin açıklanmasıyla birlikte memur maaşlarına yapılacak zam oranları da netleşmeye başladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
2025 yılında en düşük mühendis maaşı belli oldu
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Mühendislerin 2025 Ocak ayından itibaren alacakları maaşlar gündemde. Özellikle mesleğe yeni başlayacak mühendisler, en düşük maaş tutarını öğrenmek istiyor. İşte 2025 yılı mühendis maaşlarına dair detaylar:

2025 Yılında En Düşük Mühendis Maaşı Açıklandı

2025 yılı itibarıyla en düşük mühendis maaşı belli oldu. 2024 Temmuz zammıyla birlikte ortalama 60 bin 663 TL maaş alan mühendislerin, 2024 yılının son altı aylık enflasyon oranları ve 2025 Ocak toplu sözleşme zammı göz önünde bulundurularak yapılan hesaplamalara göre, en düşük mühendis maaşının 68 bin 118 TL olması bekleniyor.

Memur Maaş Zammı Nasıl Hesaplanıyor?

2024 yılının Temmuz-Kasım dönemi enflasyon oranları toplandığında %14,57'lik bir artış ortaya çıktı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Aralık ayı için tahmini %1,72 oranında güncellendi. Bu verilere göre, 2024'ün son altı aylık toplam enflasyon oranı %16,29 olarak hesaplanıyor.

Memurlar, 2024’ün ikinci altı ayı için %10 zam almıştı. Buna ek olarak yıl sonu enflasyon farkı %6,29 olacak. 2025’in ilk altı ayı için toplu sözleşme zammı %6 olarak belirlendiğinden, 2025 Ocak maaşlarına toplamda %12,29 zam yapılacak.

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