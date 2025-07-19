2025 YKS sonuçları açıklandı: Tercih süreci ne zaman başlayacak?

ÖSYM, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarını açıkladı. Başkan Bayram Ali Ersoy, adaylara tercih sürecinde dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
2025 YKS sonuçları açıklandı: Tercih süreci ne zaman başlayacak?
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YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) sonuçları açıklandı. 21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen sınava yaklaşık 2 buçuk milyon aday katıldı. Sonuçların duyurulmasıyla birlikte dereceye giren adaylar da belli oldu.

TERCİHLER 30 TEMMUZ'DA BAŞLAYACAK

Adaylar, üniversite tercihlerini 30 Temmuz-11 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapabilecek. Tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlanacak ve bölümlere ilişkin tüm bilgiler burada yer alacak.

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı değerlendirmede, sınav sürecinde büyük emek harcayan adayları, ailelerini ve öğretmenleri tebrik etti. Adaylara seslenen Ersoy, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda doğru tercih yapmaları gerektiğini vurguladı.

Ersoy şu ifadeleri kullandı:

“Yapacakları tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Büyük bir sabır ve gayret göstererek bu başarıyı elde eden kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Özellikle ifade etmek istiyorum ki, bu vatan sizlerin omuzlarında yükselecek. Biz gençlerimize güveniyoruz, onlar bizim geleceğimiz, yarınlarımız. Sizler çok çalışacaksınız ve ülkemizi çok daha güçlü hale getireceksiniz. Her birinizi tekraren ayrı ayrı tebrik ediyor, üstün başarılar diliyorum.”

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